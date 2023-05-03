CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağından bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la video paylaştı. Kılıçdaroğlu videoya "Şampiyonlar Ligi hazır" başlığını koydu.ANKARA (İGFA) - İki liderin eşlerini de merakta bıraktığı ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Bu akşam bir sürprizimiz var" diye duyurduğu videoyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Şampiyonlar Ligi hazır" notunu düşerek paylaştı.

"Önce ferah, sonra da refah dedik" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refahı sağlayacak ekiplerin hazır olduğunu söyledi. Deneyimli akademisyenler ve bürokratların bu ekipte hazır olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bir kaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu göreceksiniz. Hayat pahalılığını, fiyat istikrarsızlığını öncelikle sona erdireceğiz. Ekonomimize nefes aldıracağız. Emin olun başaracağız" diyerek sözü Ali Babacan'a bıraktı.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1653504787655151624

Babacan, bu yarışta sosyal devletin gereği ne varsa hiçbir vatandaşın belli bir gelir seviyesinin altına düşmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Babacan, "İnşallah kara kış çok yakında bitecek ve ülkemiz nice baharlara doğru emin bir yolculuğa çıkacak" dedi.

Babacan'ın açıklamaları sonrası adaletsizliğe, kötü yönetime ve kutuplaşmaya karşı birleşe birleşe kazanacaklarına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiyemiz bu şampiyonlar ligi kadrosuyla ışıl ışıl parlayacak. Bende ülkeyi rayına oturttuktan sonra huzurla emekli olacağım ve bu ekibin başarılarıyla gurur duyacağım. Bu da benim en büyük arzum" diyerek videoyu sonlandırdı.