İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in Başdanışmanı ve 27. Dönem İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray partisinden istifa etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etti. "Kararlarımın temelini Atatürk ilkelerine ve cumhuriyete olan sadakatim oluşturur" diyerek istifa mektubunu sosyal medya hesabından da paylaştı.

Ayrılma gerekçelerini istifa dilekçesinde anlatırken partisini eleştiren Çıray, 2020'de yapılan İyi Parti kongresinde kendisine karşı tasfiye operasyonu başlatıldığını savundu.

Çıray, İYİ Parti'nin kuruluş hedeflerine sinsice darbe vurulduğunu söyledi.

Çıray mektubunda, Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasıyla yaşanan krizene de vurgu yaparak, olayın Türk toplumunda şok dalgasına neden olduğunu belirten Çıray, "Akşener'e karşı bir öfke seli ve derin bir güven bunalımı oluştu" ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Aytun Çıray, seçim öncesi de partisini eleştiren paylaşımlarda bulunmuş ve milletvekili adaylığından çekilmiş, "Masa krizi sonrası baraj altına düşen oylarımız için çok çalışacağım" demişti.