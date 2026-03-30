Adıyaman'ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlanırken, bölgede nadir yetişen bir bitki türü daha ortaya çıktı.

Bölge halk tarafından 'Ayı Nevruzu' olarak bilinen ve kayalık alanlarda yetiştiği için 'Kaya Nevruzu' adıyla da anılan özel çiçek, ilçenin sarp kayalıklarında çiçek açtı.

Adıyaman ve çevre illerde yetişen bu bitki farklı yörelerde çeşitli isimlerle anılıyor. Adıyaman ve çevresinde bilinen bu tür, Gerger bölgesinde halk arasında Ayı Nevruzu (Kolbızay Heşa), Kaya Nevruzu, Süsen ve Mamak Çiçeği olarak adlandırılıyor.

Beyazdan mora yakın renk tonlarıyla dikkat çeken ve görenleri kendine hayran bırakan bu endemik tür, zorlu doğa şartlarına rağmen sarp kayalıkların arasında yetişiyor. Doğa araştırmacısı Ahmet Selim tarafından Gerger'deki sarp kayalıklarda görüntülenen Ayı Nevruzu, baharın gelişini simgeleyen nadir bitkiler arasında yer alıyor.

Her yıl bahar aylarında kısa süreliğine açan bu özel çiçek, Gerger'in doğal zenginlikleri arasında gösterilirken, uzmanlar bölgedeki endemik bitkilerin korunmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.