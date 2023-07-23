23.24.25.26 ve 27 Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Zonguldak’ta madencileri ziyaret ederek, birlikte 425 yerin altına girerek, burada madencilerle birlikte bir süre sohbet ederek hilti ile kömür ayıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Aydın'a, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Amelebirliği Başkanı Şenol Yücel, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan eşlik etti.

Yerin eksi 425 kotunda kurulan sofrada işçilerle birlikte yemek yiyen Bakan Yardımcısı Aydın, TTK’ya 2 bin işçi alımı konusunda en kısa zamanda gerekli çalışmanın yapılacağını hatırlattı. Burada madencilerle yakından görüşen Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Ülke ekonomisine katkı sunduklarını yerinde müşahede ettik"

yerin 425 metre altında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın,"Bugün ziyaret ettiğimiz Zonguldak’ta madenci kardeşlerimiz ile birlikte ocağa indik. Maden emekçisi kardeşlerimizin ne büyük fedakarlıklarla ülke ekonomisine katkı sunduklarını yerinde müşahede ettik. Yerin 425 metre altındaki maden ocağında çalışan işçi kardeşlerimizle gönül sofrasında buluştuk. Kömür damarının bulunduğu bölgede martopikörle kömür kazısını tecrübe ettik. Rabbim işlerini kolaylaştırsın."dedi.



Kaynak : PHA