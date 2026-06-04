Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve anlaşmalı bankaların iş birliğiyle hazırlanan TOBB Nefes Kredisi Programı'nın yeniden hayata geçirildiğini açıkladı. ATSO'dan yapılan açıklamada, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan kredi programı için başvuruların 8 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Açıklamada, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin kredi programından yararlanabileceği belirtilerek, firma başına azami 3 milyon TL kredi kullandırılacağı ifade edildi.

Program kapsamında kredilerin 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil olmak üzere en fazla 48 ay vadeyle sunulacağı kaydedildi. Kredi paketinin toplam büyüklüğünün 100 milyar TL olduğu, ilk etapta ise 25 milyar TL'lik kaynağın iş dünyasının kullanımına açılacağı aktarıldı.

Başvuruların Akbank, DenizBank, QNB Bank, T.C. Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabileceği belirtilen açıklamada, programın özellikle işletmelerin nakit akışını güçlendirmesi ve ekonomik faaliyetlere katkı sunmasının hedeflendiği vurgulandı.

ATSO tarafından yapılan açıklamada,TOBB Nefes Kredisi'nin kentte faaliyet gösteren işletmelere önemli bir finansman desteği sağlayacağı belirtilerek, kredi programının iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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Kaynak : PERRE