Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde üstyapı yatırımlarına hız verdi. Bu kapsamda Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde sürdürülen asfalt serim çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Tutdere, altyapısı tamamlanan bölgelerde asfaltlama çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Yıl sonuna kadar altyapısı tamamlanan tüm yolları asfaltla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak işlerimize ara vermeden, bütün enerjimiz ve gücümüzle çalışıyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna kadar altyapısı tamamlanan bütün yollarımızın asfalt serimini gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunmak. Şehrimiz, yollarımız, caddelerimiz ve sokaklarımız her geçen gün daha iyi bir noktaya geliyor. Bir taraftan yol çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan belediyecilik hizmetlerimizi de eksiksiz şekilde yürütüyoruz' dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana kentin ihtiyaçlarına öncelik vererek çalıştıklarını ifade eden Başkan Tutdere, 'Biz halkımıza söz verdik. Geldiğimiz günden bu yana durmaksızın, yorulmaksızın çalışıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Biz işimize, gücümüze bakıyoruz. Halkımızın talepleri ve şehrimizin öncelikleri bizim önceliğimizdir. Çalışmaktan, halkımıza hizmet etmekten büyük bir onur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE