Belediyeler ve belediye şirketleri bünyesinde farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere binlerce personel alınacak...

Yerel yönetimlerin artan hizmet ihtiyacı doğrultusunda başlattığı personel alım sürecinin önümüzdeki dönemde yeni ilanlarla daha da genişleyebileceği belirtiliyor. Özellikle belediye şirketleri üzerinden yapılacak işçi alımlarında KPSS puanı istenmemesi, kamu kurumlarında çalışma fırsatı arayan binlerce vatandaşın ilgisini çekti.

'55 ilde personel alımı yapılacak'

Yayımlanan ilanlara göre personel alımları Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çok sayıda ilde gerçekleştirilecek.

Alım yapılacak iller arasında Adıyaman, Şanlıurfa, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Manisa, Muğla, Denizli, Aydın, Eskişehir, Düzce, Bolu, Afyonkarahisar, Burdur, Uşak, Bilecik, Yalova, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Ordu, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Elazığ, Tunceli ve Tokat başta olmak üzere toplam 55 il bulunuyor.

Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına göre ilan sayılarının ve alınacak personel sayısının önümüzdeki günlerde artabileceği ifade ediliyor.

'Farklı eğitim seviyelerinden adaylar başvurabilecek'

Personel alımlarında ilkokul, ortaokul, lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik kadrolar bulunuyor.

Bazı ilanlarda herhangi bir diploma şartı aranmazken, teknik personel alımlarında ilgili bölüm mezuniyeti veya mesleki yeterlilik belgesi talep ediliyor.

Uzmanlar, adayların başvuru yapmadan önce ilanlarda belirtilen özel şartları dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtiyor.

'Hangi kadrolara alım yapılacak?'

Yayımlanan ilanlarda çok sayıda meslek grubuna yer verildi.

Alım yapılacak kadrolar arasında;

-Temizlik görevlisi

-Güvenlik görevlisi

-Şoför

-Büro personeli

-Bahçıvan

-Aşçı

-Garson

-Elektrikçi

-Kaynakçı

-Operatör

-Tekniker

-Teknisyen

-Sağlık personeli

-Düz işçi

-Bakım ve onarım personeli

-Destek hizmetleri personeli gibi çeşitli unvanlar bulunuyor.

Bazı pozisyonlarda sürücü belgesi, ustalık belgesi, operatörlük sertifikası veya mesleki deneyim şartı aranırken, birçok kadro için yalnızca genel başvuru şartlarının sağlanması yeterli görülüyor.

'KPSS şartı birçok ilanda bulunmuyor'

Alımların en dikkat çeken yönlerinden biri ise çok sayıda işçi kadrosunda KPSS şartının aranmaması oldu.

Özellikle belediye şirketleri bünyesinde yapılacak istihdamlarda adayların KPSS puanına sahip olma zorunluluğu bulunmuyor.

Bu durum, daha önce kamu kurumlarının merkezi personel alımlarına başvuru yapamayan veya yeterli puanı bulunmayan vatandaşlar açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Ancak bazı memur ve sözleşmeli personel kadrolarında KPSS şartının devam ettiği belirtiliyor.

'Başvurularda hangi şartlar aranıyor?'

İlanlarda yer alan genel şartlar şu şekilde sıralanıyor:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Görevini yapmaya engel sağlık sorununun bulunmaması,

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması,

-Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak,

-İlgili kadro için belirlenen özel şartları taşımak.

-Bazı ilanlarda ikamet şartı da aranırken, bazı belediyeler kendi il veya ilçe sınırlarında yaşayan adaylara öncelik verebiliyor.

'Başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor'

Belediye ve belediye şirketlerine yönelik işçi alımları, İŞKUR'un 'Kurum Dışı Kamu İşçi Alım İlanları' platformu üzerinden yayımlanıyor.

Adayların başvurularını ilgili belediyelerin ilanlarında belirtilen yöntemlerle gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bazı belediyeler başvuruları şahsen kabul ederken, bazıları elektronik posta veya çevrim içi sistemler üzerinden başvuru alıyor.

Bu nedenle adayların her ilanın başvuru usulünü ayrıca incelemeleri gerekiyor.

'Son başvuru tarihlerine dikkat'

Yayımlanan ilanların başvuru tarihleri birbirinden farklılık gösteriyor.

Bazı ilanlarda başvurular birkaç gün içerisinde sona ererken, bazı ilanlarda süreç daha uzun tutulabiliyor.

Yetkililer, yoğun talep nedeniyle adayların başvurularını son güne bırakmamaları ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

'İstihdam hareketliliğinin sürmesi bekleniyor'

Yerel yönetimlerin personel ihtiyaçlarının devam etmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni alımların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Özellikle deprem bölgesindeki belediyeler, altyapı hizmetleri, temizlik, ulaşım, sosyal hizmetler ve teknik birimlerde oluşan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni kadrolar açmaya hazırlanıyor.

55 ilde başlayan yaklaşık 2 bin 700 kişilik personel alım süreci, kamu kurumlarında çalışmak isteyen vatandaşlar açısından yılın en kapsamlı yerel yönetim istihdam programlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE