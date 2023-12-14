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İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’un katılımlarıyla düzenlenen programda konuşan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitime her zaman destek verdiklerini, öğrencilere küçükte olsa katkı sunmaktan keyif duyduklarını belirterek yeni eğitim ve öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Torunoğlu; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Odamızın katkılarıyla her yıl okulların açıldığı dönemde öğrencilerimize yönelik kıyafet ve eğitim materyalleri noktasında desteğimiz oluyor. Bu yıl da merkezde dağıtılmak üzere içinde eğitim materyallerinden oluşan kırtasiye malzemeleri dağıtıyoruz. Milli Eğitim camiası ve öğretmenlerimiz, bizler için, çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Çünkü, öğretmenlerimiz kendilerine teslim ettiğimiz öğrencilerimizi, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyor. Bizler de öğrenci ve çocuklarımızın en iyi şekilde gelece hazırlanması için elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının verimli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise kırtasiye yardımında bulunan Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu’na ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine teşekkür etti.