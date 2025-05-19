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Ziyaret kapsamında, Organize Sanayi Bölgesinde modernize edilen üretim süreçleri, teknolojik yatırımlar ve sektörün bölgeye sağlayacağı ekonomik katkılar üzerine değerlendirmeler yapıldı. “Üretimde teknolojiye yatırım vurgusu” Torunoğlu, PVC üretim tesisindeki yenilikleri yerinde inceleyerek sektörün gelişimine yönelik önemli adımların atıldığını belirtti. Teknolojik yatırımların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Torunoğlu, sanayi ve üretim alanındaki gelişmelerin desteklenmeye devam edeceğini vurguladı.

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