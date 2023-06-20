KOSGEB tarafından verilmeye başlanan 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi faizsiz deprem kredisinin sektör ayrımı yapılmaksızın ATSO’ya kayıtlı tüm üyelere verilmesi gerektiğini belirten ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, kredinin ekonomik aktivitenin devamlılığı için oldukça önemli olduğunu ancak imalat sektörü ile sınırlı kalmaması gerektiğini söyledi.

Bu destekten sınırlı sayıda işletmenin yararlanıyor olmasının ekonomik aktiviteyi de sınırlandıracağını ifade eden Torunoğlu, söz konusu KOSGEB kredisinin NACE kodlarına bakılmaksızın depremden etkilenen ve ciro kaybı yaşayan tüm işletmelerin kullanımına açılması gerektiğini belirtti.

Torunoğlu, “Bilindiği gibi ilimiz ağır bir deprem geçirdi. Bu depremde şehrimizde çarşılarımızı kaybettik. Yıkılan ve ağır hasar alan iş yeri sayısı çok fazla. Dolayısıyla hizmet sektörü ve esnafımız ciddi yara almış durumda. OSB’deki fabrikalarda toparlanmaya çalışıyor ancak bu biraz daha zaman alacaktır. Üyelerimizin daha hızlı toparlanabilmesi için finans desteğine ihtiyacı var. KOSGEB tarafından 250 bin TL, 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi faizsiz deprem kredisi verilmeye başlandı. Ancak bu kredi sadece üretim yapan imalatçı firmalara veriliyor. Depremde asıl zararı ticari firmalarımız gördü. Hizmet sektörüne ait tüm NACE kodları, perakende sektörünün tüm alt dalları ile özel öğretim kurumlarının da bu krediden faydalanması gerekiyor. Kredi paketinin açıklandığı günden bu yana birçok kez dile getirdiğimiz bu konuyu resmi kanallar aracılığı ile çatı kuruluşumuz TOBB’a ve bakanlıklara da ilettik. Ülkemizin en kritik dönemlerinde tüm desteği koşulsuz veren esnaf, tüccar ve sanayicimize destek olunmalıdır” diye konuşarak yetkililerden kapsamın genişletilmesini istedi.



Kaynak : PHA