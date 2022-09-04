Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan Skeet Nemrut Adıyaman Kupası yarışmaları Adıyaman’ın ev sahipliğinde Sitilce Atış Poligonunda yapıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Adıyaman Skeet Nemrut Kupası yarışmalarına Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Konya ve Malatya illerinden 50 sporcu katıldı.

Adıyaman Skeet Nemrut Kupasına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Türkiye’deki en iyi atış poligonlarından biri olan Adıyaman’ da sizleri misafir etmenin gururunu yaşıyoruz. 3 Gün süren yarışmalara Adıyaman ile birlikte 5 farklı ilden 50 sporcunun katıldığı müsabakalar büyük bir çekişme ile geçti. Büyük bir çekişme içerisinde geçen müsabakalar sonrası da şampiyonlar kupalarını aldı. Ben ilimize gelerek müsabakalara katılan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyor başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Şampiyon Sporculara Kupa ve Madalyalarını Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri ve Atıcılık ve Avcılık Adıyaman İl Temsilcisi Fevzi Bener verdi.