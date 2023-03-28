Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Sinan Oğan, Ankara’da Ata İttifakı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Basın toplantısına Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, ittifakta bulunan partilerin genel başkanları ve yöneticileri de katıldı.

Dr. Sinan Oğan, dertlerinin kişilerle olmayacağını belirterek, "Türkiye kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı dilden yoruldu. Türkiye adalete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor. Türkiye, seviyeli siyasete hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyor" dedi.

Siyasetimizin temelinde üretkenlik olacağını ifade eden Dr. Oğan, "Türkiye'yi rant işgalinden kurtaracağız. Çocukluğum tarlada geçti, hayvanların içinde yaşadım. Beton ekonomisini bitireceğime söz veriyorum.” Deprem bölgesine gittiğimde, sahada tarlalara yapılan dere kenarına yapılan bütün evler yıkılmış. Hiçbir kurala uyulmamış, Namuslu vatandaş kaçak ev yapmazken sen kaçak evlere af verdin. Kaçağa af yok, 50 binin üzerinde insanımız öldü. Türkiye bu nedenle kanunlar ülkesi haline gelecek. Cumhuriyetin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğuna oturan kişi Mustafa Kemal'in çizgisinde olacak" diye konuştu.

"Köhne siyaset anlayışını, kısır siyaset tartışmalarını, kısır çekişmeleri bir tarafa bırakacağız." diyen Dr. Oğan, "Basın mümkün olduğunca bizi görmezden gelmeye çalışıyor. Biz sizin için de güzel bir Türkiye arzuluyoruz. Sizin de baskılardan kurtulduğunuz, gazeteciliğinizi özgürce yapabileceğiniz bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.

47 gün sonra Türkiye'de özgürce gazetecilik yapılacağını belirten Dr. Oğan, "Bizim ifadelerimizi ekranlarda tartışan arkadaşlara çağrım var. Türkiye'nin o eski kutuplaştırılmış ve ezberletilmiş siyaset anlayışını bitireceğiz. En fazla 47 gün bunu yapabilirsiniz. 47 gün sonra bunlar bitecek. Gelin, beklemeyin bir kulak verin Ata İttifakı ne diyor. Gelin yeni Türkiye'yi beraber inşa edelim" diye konuştu.