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Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebiliyor.

Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlendi.

Irak ve Suriye kuzeyinde 15 terörist etkisiz!

Irak ve Suriye kuzeyinde 15 terörist etkisiz!

Askerlik hizmeti için 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk takvimi belli oldu. ANKARA (İGFA) - Seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

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