Askerlik hizmeti için 2025 yılı yedek subay, yedek astsubay ve er celp-sevk takvimi belli oldu.ANKARA (İGFA) -  Seçim ve sınıflandırma sonuçları bugün e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

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Şubat/Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlendi.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacağı bildirildi.

Sonuçları; e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebiliyor.

Kaynak: igf