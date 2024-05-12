Haliliye Belediyesi tarafından Ahmet Yesevi ve Süleymaniye Milletevlerinde Anneler Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla kadınlara pozitif ayrıcalık tanıyan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Milletevleri bünyesinde hobi ve meslek edindirme kurslarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Kadınlara yeni yaşam alanlarının sunulduğu Milletevlerinde dikiş nakış, el sanatları, kuaför kurslarıyla meslek öğrenen kadınlar, okuma yazma kursuyla da kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Kadınlara değer veren Haliliye Belediyesi ile okuma yazma kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan kadınlar, Milli Eğitim Bakanlığı onalı sertifikanın sahibi oluyor. Anneler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte ise okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eşi Fethiye Canpolat ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven’in katıldığı programda sertifikalarını alan kadınlara çeşitli hediyeler de verildi. Haliliye Belediyesi ile okuma yazma öğrendiklerini kaydeden kursiyer kadınlar, kendilerine sağlanan imkanlardan ötürü teşekkürlerini iletti.

Ahmet Yesevi Milletevinde düzenlenen etkinlikte ise dikiş nakış, el sanatları ve kuaför kurslarına katılan kadınlar bir araya geldi. Kreş hizmetinden faydalanan kursiyer kadınların çocukları, anneleri için gösteri düzenledi. Etkinlikte çocukların heyecanı gözlerine yansırken, annelere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak : PHA