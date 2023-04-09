Siyasi partilerin milletvekili adaylık listeleri için çalışmalar devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nda heyecan sürerken AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst kurul, listelere son şeklini vermek için bugün de mesaiye devam ediyor.

Bakanların hangi ilden aday gösterileceği netlik kazanmaya başlarken, 3 dönem kuralına takılan 57 isme bakan ya da bakan yardımcılığı görevleri tebliğ edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday gösterilecek bakanların yerine yeni atamaları salı günü yapması bekleniyor.

Ankara kulislerine göre, bakanlardan Fuat Oktay, Vedat Bilgin, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Adil Karaismailoğlu ve Mehmet Muş İstanbul’dan, Hulusi Akar Kayseri’den, Bekir Bozdağ Şanlıurfa’dan, Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’dan, Fahrettin Koca Hatay’dan, Mahmut Özer İzmir’den, Mustafa Varank Bursa’dan, Mehmet Ersoy Aydın’dan aday gösterilecek.

Eski Bakanlardan Faruk Çelik Artvin’den, Efkan Ala Bursa’dan aday gösterilecek.

Eski Bakanlardan Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan gibi isimlerin Salı günü açıklanacak kabinede bakan olarak açıklanması bekleniyor.

AK Parti Milletvekili aday listelerinden 1200 isim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulurken, bazı isimler de netleşti.

AK Parti’de üst kurul, bugün saat 15.30 gibi listeleri tamamlayarak YSK’ya teslim etmesi planlanıyor.

Cumhur İttifakı’nda da CHP’nin listesinden girecek partilerden gelen isimler teşkilatlarda sıkıntı yaşatıyor. CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak ile birlikte listelere son halini vermek için toplantıya girdi. Toplantının saat 15.00 gibi tamamlanması ve listelerin netleşmesi bekleniyor.

İyi Parti de, listelerde son hazırlıkları bugün tamamlayarak YSK’ya listeleri teslim edecek.