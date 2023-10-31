Tahmini Okuma Süresi: dakika

Doğumsal kulak şekil bozukluğu görülen bebeklerin yüzde 5’inde ileriki yaşamlarını etkileyecek kalıcı şekil bozukluğu olduğunun literatürde görüldüğünü belirten Dr. Cilli, “Kepçe kulak, sarkık kulak, spock kulak, stahl kulak, sarmal şekil bozukluğu, eksik antiheliks şekli gibi ciddi bozukluklar, bu doğumsal anormalliklerden bazılarıdır” dedi.

Yenidoğan döneminde bebekte bulunan yoğun östrojen seviyesinin, kulak kıkırdağının şekillenmesine olanak verdiğine dikkat çeken Dr. Cilli, şöyle devam etti:

“Bu durumu avantaja çevirerek kulağa erken müdahale etmek mümkündür. Yaşamın ilk 6 haftasında yapılacak doğru bir müdahale, kulağın şeklini yüzde 100’e yakın oranda düzeltebilmektedir. Ne kadar erken müdahale edilirse başarı şansı o kadar yüksek olur.

Kulak şekil bozukluklarının hem kozmetik problemler oluşturabileceği, ileriki yaşlarda çocuğun psikolojisini olumsuz etkileyebileceği gibi gözlük kullanımı ihtiyacı durumlarında da dezavantaj yaratabilmektedir.”

Yenidoğan döneminde müdahale edilmediğinde, ileride cerrahi işlem ile düzeltmekten başka seçenek kalmadığını anımsatan Dr. Cilli, “Cerrahi tedavi hem operasyon sonrası görülebilen komplikasyonlar nedeniyle risklidir hem de daha yüksek maliyete sahiptir” ifadelerini kullandı.

Kulak şekil bozukluklarında yüz güldürücü sonuçlar veren silikon kalıplama yönteminin uzman bir pediatrist tarafından uygulanabildiğini vurgulayan Dr. Cilli, şunları kaydetti:

“Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz, erken bebeklik döneminde uygulanan silikon kulak kalıplama yöntemi ile cerrahi işleme gerek kalmadan kulaklar normal şekline kavuşturulabilmektedir. Böylece ileride çocukta ortaya çıkabilecek fizyolojik ve psikolojik olası olumsuzlukların önüne geçilmektedir.”



Kaynak : PHA