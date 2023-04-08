Alman Federal Hükümeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilediği illerden olan Adıyaman’a gelerek Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ile görüşmelerde bulundu. Roth, Depremin verdiği hasarın ardından gerçekleştirilen çalışmaları inceleyerek değerlendirmeler yaptı.

Alman Federal Hükümeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudıa Roth, Yeşiller Partisi Milletvekili ve beraberindekiler ziyarette üzüntülerini dile getirerek, Beleidye Başkanı Kılınç ile hükümetler arasında yapılabilecek kalıcı yatırımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Alman Federal Hükümeti Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudıa Roth, Yeşiller Partisi Milletvekili ve beraberindekiler afet nedeniyle üzüntülerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Kendilerine gerek nazik ziyaretlerinden dolayı, gerekse kalıcı yatırımlar konularındaki yaklaşımlarından dolayı şehrim ve vatandaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.