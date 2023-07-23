TÜGVA Adıyaman İl Başkanlığının 4.Genel Kurulunda konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış,"Gençlerin sorunlarını çözmek, onlara yardımcı olmak amaçlarını taşıyan TÜGVA'mızın 4.genel kuruluna katmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Değerli arkadaşlar, biz Türkiye olarak Osmanlı'nın bakiyesi olan bir devletiz. Köklü bir geçmişimiz, güçlü bir varlığımız bulunmaktadır. Dünyanın içinde bulunduğu krizden dolayı sıkıntı çektiği ve savrulduğu bir ortamda medeniyet kodlarımızı yeniden keşfetmek ve bunları gençlerimize aktarmak hususunda TÜGVA'nın verdiği çabayı takdirle karşılıyoruz. Bizler de gençlik yıllarımızdan itibaren bu tür etkinliklerin içinde yer aldık. Kıymetli çalışmalarıyla gençlerimize ve gençliğimize yol gösteren TÜGVA'mızı tebrik ediyorum. Toplumu şekillendiren yegane unsur, gençlerin ve gençliğin talepleri ve bakış açılarıdır. Bu noktada gençlerimiz ülkemizin teminatıdır. Türkiye Yüzyılı'nın ana taşıyıcısı gençlerimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gençlik yıllarından beri ülkemizin kalkınması ve daha müreffeh koşullara ulaşması için gayret göstermiştir. AK Parti hükümetlerimizin göreve gelmesiyle birlikte gençliğin önündeki engelleri bir bir kaldırarak yolumuza devam ettik. Eğitim öğretim alanında büyük işler yaptık, 81 ilimizin tamamında üniversite kurduk,gençlerimizin barınma sorunlarını çözdük, harç parası ödeme yükümlülüğünü kaldırdık. Özellikle bazı sağlık alanlarında okuyan son sınıf öğrencilerimize asgari ücret oranında maaş bağlandı. Sosyal ve kültürel alanlarda çokça imkanlar sağlandı."dedi.

Saygı ve sevgiyi bilen şuurlu gençliğin oluşması için gayret ettiklerini ifade eden Alkayış konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabi biz insan olarak dünyanın sadece maddi yönüyle değil, aynı zamanda manevi yönüyle de ilgilenen bir toplumuz. Dolayısıyla Allah'ı tanıyan, dünyaya geliş gayesini bilen, dinine diyanetine bağlı olan ve Peygamber Efendimiz'in ahlakını örnek alan nesillerin yetişmesinde her bireyin anayasal anlamda hakları vardır. Biz, saygı ve sevgiyi bilen şuurlu gençliğin oluşması için gayret ediyoruz, gençlerimizi bazı harf ve sembollerle kategorize etmiyoruz. Biz bütün gençliği bir ve beraber görüyoruz. Gençliği merkeze alan ve onların çok güzel başarılar kazanmasıyla ilimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayan TÜGVA'mızı bir kez daha kutluyorum. Bundan önceki ve şimdiki genel kurullarda görev alan bütün kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, yönetim kurulumuzu tebrik ediyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum."



Kaynak : PHA