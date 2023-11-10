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Alkayış, mesajında Atatürk’ün öngörüsünden, liderliğinden ve mücadeleci kişiliğinden bahsederek, dünyanın en zor coğrafyasında kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgenin istikrarı için büyük bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Alkayış, mesajında,"Atatürk’ün belirlediği hedeflere ülke olarak kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi. Alkayış, açıklamasına şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde ebediyete intikal etmiştir. Milletimiz, Atatürk’ün liderliğinde, Osmanlı İmparatorluğu’nun dağıldığı, topraklarının işgal edildiği ve mazlum milletlerin esir alındığı bir ortamda büyük bir direniş göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal işgalden sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuş ve demokratik bir sistem inşa etmiştir. Jeopolitik ve stratejik bakımdan dünyanın en çetin, en zor ve en kıymetli coğrafyalarından biri olan Türkiye’miz barışın ve esenliğin merkezi olmuştur. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz, İslam coğrafyasında halkın kendi kendisini idare etmesinin mümkün olacağını ispatlamıştır."dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de en büyük dileği lider devlet olma ideali olduğunu aktaran Alkayış,"Bugün, ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığımız Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetimizin kurucusu ve devlet büyüğümüzdür. Dünyanın büyük sorunlarla uğraştığı bir zamanda birlik ve beraberlik içerisinde ülke refahını en üst seviyeye çıkarmış, yurttaki iç barışı temin etmiş, siyasi istikrarı sağlamış ve bu vatanı bizlere emanet etmiştir. Ülkemiz için gayret etmek hepimizin asli gayesi olmalıdır. Zaten Atatürk "Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" sözüyle ülkemizin kalkınması için canla başla çalışmamız gerektiğini ta o dönem dile getirmiştir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de en büyük dileği lider devlet olma idealidir. Bu idealin gerçekleşmesi temennisi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA