Teşkilat mensuplarının yoğun katılım gösterdiği toplantıda konuşan Milletvekili Alkayış, AK Parti teşkilat yapısının, Türkiye’deki siyasi istikrar ve toplumsal dayanışmanın en önemli dayanaklarından biri olduğunu vurguladı.

“Seçim Değil Gönül Kazanan Bir Hareketiz”

AK Parti’nin yalnızca sandık başarısıyla değil, halkla kurduğu gönül bağıyla da öne çıktığını belirten Alkayış, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, yalnızca seçim kazanan değil; aynı zamanda gönüller kazanan bir hareketin mensuplarıyız,” ifadelerini kullandı.

Alkayış, danışma meclislerinin istişare kültürünün yaşatıldığı, teşkilatların nabzının tutulduğu ve halkla bağın güçlendirildiği önemli platformlar olduğunun altını çizdi.

“Teşkilatlarımız Kutlu Yürüyüşte En Ön Saflarda”

“Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir” diyen Alkayış, konuşmasına şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyoruz. Adıyaman teşkilatlarımız, bu kutlu yürüyüşte daima ön saflarda yer almıştır ve almaya devam edecektir. Bu vesileyle, emekleri ve katkıları dolayısıyla Merkez İlçe Başkanımız Fatih Olgun’a, yönetim kurulumuza, mahalle başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştığı verimli bir istişare atmosferinde sona erdi.

Kaynak : PHA