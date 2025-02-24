Alınan bilgiye göre yangın, Atatürk Barajı Gölü yolunda meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 55 AHD 937 plakalı otomobilin motor kısmından alevler çıktığını fark eden sürücü otomobili sağa çekerek park etti. Sürücünün alevlere müdahalesi başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında otomobil hurda yığınına dönerken, ekipler yanının çıkış nedenini araştırıyor. Otomobil yangınında yol araç ve yaya trafiğine kapanırken, aracın çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA