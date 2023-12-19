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Reklam Kurulu’nun Aralık ayı toplantısında görüşülen 171 adet dosyadan 139’u mevzuata aykırı bulundu. Reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 21 milyon 591 bin 808 lira idari para cezası verildi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi.

Reklamlarda kullanılan ifadelere müeyyide kararı verildi.

Bir kozmetik şirketine ait reklamlarında yer alan “En İyi Parfüm -En İyi Fiyat” ifadesinin, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiş olmasına karşın üniversitelerin ilgili bölümlerinden veya akredite ya da bağımsız araştırma, test ve değerlendirme kuruluşlarından alınmış bilgi ve belgelerle ispatlanmadan kullanmasının, söz konusu reklamları yanıltıcı nitelikte kıldığı ve dürüst rekabet ilkelerine aykırılık teşkil ettiği değerlendirilerek, ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, bir çevrimiçi rezervasyon sitesinin, konum, sunulan hizmetler ve fiyat karşılaştırmasında emsallerine nazaran çok avantajlı olduğu izlenimi oluşturan, ancak halihazırda rezervasyona kapalı olan bir konaklama tesisi opsiyonuna ilişkin reklam ve tanıtımlara devam etmesi ve anılan opsiyona ilişkin rezervasyon yapılmak istenildiğinde söz konusu opsiyonun artık müsait olmadığı, anılan tesiste başka bir opsiyona göz atılmasının istenildiği uyarılarına yer verilerek, tüketicilerin alternatif diğer rezervasyon sitelerine ilişkin avantajlı rezervasyon tercihlerine ulaşmasını manipüle eden karanlık tasarım uygulamasının, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek ilgili firmaya müeyyide uygulanmasına karar verildi.



Toplantıda ayrıca çeşitli gıda markalarına ait “Cool Lime”, “Lime Özü” gibi isimlere sahip ürün ambalajlarında yer alan yanıltıcı ifade ve görseller Reklam Kurulu’nda mercek altına alındı.

Reklam Kurulu tarafından “Cool Lime”, “Lime Özü” isimlerle piyasaya sürülen içeceklere yönelik yapılan incelemeler neticesinde; ürünlerden birinin içeriğinde lime/misket limonu özü bulunmayıp, %2 oranında limon suyu konsantresi ile nane ve misket limonu aromasının bulunmasına karşın, ürünün “Cool Lime Özü” olarak isimlendirilmesinin ürünün misket limonu meyvesinden elde edilen yoğun meyve özü olan “Lime Özü” olduğu şeklinde tüketiciler nezdinde yanıltıcı bir izlenim oluşturabileceği, diğer taraftan ürün ambalajında yer alan “1 ölçü Lime Özü ekle” ifadesinde geçen “Lime Özü” şeklindeki ibarenin de, ürünün misket limonundan elde edildiği izlenimi oluşturmasına neden olduğu kaydedildi.

Doğallık algısı sağlayarak aldatıcı bir algı oluşturması nedeniyle, aldatıcı nitelikte olan söz konusu ambalaj tanıtımları mevzuata aykırı bulunarak ilgili firmalara müeyyide uygulanmasına karar verildi.

ALDATICI İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARDA RADARA TAKILDI

2023 yılında Kurul tarafından toplam 134 adet indirimli satış dosyası hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulurken, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 119 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 4 milyon 41 bin 59 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu ayrıca 2023 yılında toplam 2 bin 7 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunularak, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 762 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 114 milyon 139 bin 768 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.