Evli ve bir çocuk babası olan Albay Maden'in naaşı, askeri uçakla dün İzmir’e getirildi. Türk bayrağına sarılı naaş, askeri cenaze aracıyla Gaziemir’deki 15 Temmuz Şehitler Camisi’ne taşındı.



Şehit Maden için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İl Müftüsü Sinan Kazancı öncülük etti. Törene, şehidin babası Alaattin Maden, annesi Aysun Maden, eşi Zeynep Maden’in yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ile çok sayıda askeri yetkili ve vatandaş katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından top arabasıyla bir süre taşınan şehidin naaşı, Kadifekale Hava Şehitliği’nde defnedildi.

Kaynak : PHA