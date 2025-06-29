‘AK Parti’ye kızacağım, dindarları koruyacağım’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dindar camiayı, MHP’nin ise milliyetçi duyguları temsil ettiğini söyleyen Ağıralioğlu, "AK Parti’ye kızacağım ama dindarları koruyacağım. Devlet Bey’e söyleyeceğim, ülkeyi ve ülküyü koruyacağım. CHP’ye kızacağım ama cumhuriyetçileri koruyacağım. Bölücülere kızacağım, Kürt kardeşlerimizi koruyacağım. Bu artık devir teslim zamanıdır" ifadelerini kullandı.



‘Asım’ın nesli yurdu terk ediyor’

Toplumsal yozlaşmaya da dikkat çeken Ağıralioğlu, "Asım’ın nesli madde bağımlısı oldu Sayın Cumhurbaşkanı. Kumar ve bahis tezgahlarında yitip gidiyor. Asım’ın nesli yurdundan ümidi kesti, yurdu terk ediyor. 500 bin atanamayan öğretmenin var, 826 milyon hastane girişin var. Milletin hasta, evlatların işsiz. Emeklilerin yaşama sevinci kalmadı" dedi.



‘Yakında Meclis Kandil’e gidip tutanak tutacak’

Terörle mücadele sürecine ilişkin eleştirilerde de bulunan Ağıralioğlu, Meclis’in PKK’ya karşı yeterli ve net bir duruş sergilemediğini belirtti. “Siyaset, çocuklarımızın katiliyle oturmaya heves etti. Evlatlarımızı öldürenlere Meclis’ten heyet gidiyor. Yakında Meclis Kandil’e gidip tutanak tutacak Sayın Cumhurbaşkanı. Evlatlarımızın katiline ‘sayın’ deniyor” diyerek tepkisini dile getirdi.



‘Anahtar Parti Türk milletini ayağa kaldıracak’

Konuşmasında partisinin hedeflerini de açıklayan Ağıralioğlu, “Anahtar Parti, Türk milletini ayağa kaldıracak. Devleti adaletle, akademiyi akılla, gençleri hayalleriyle buluşturacağız. Biz milletin değil, devletin partisi olacağız” diye konuştu.



‘Biz sizden memleketi devralmaya geldik’

Ağıralioğlu, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 yıllık iktidarına yönelik eleştirilerini sürdürerek şöyle konuştu:

“Siz sadece CHP’yi yendiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Enflasyonu yenemediniz, adaleti kuramadınız. Şiir okuduğunuz için zindana atıldınız ama şimdi sizin yönettiğiniz ülkede insanlar fikirleri için hapse giriyor. Size oy veren millet, kendini bu halde bulduysa artık emanetimizi teslim almaya karar verdik.”



‘Anahtar Parti Türk milleti demektir’

Anahtar Parti’nin vaatlerini de sıralayan Ağıralioğlu, “Anahtar Parti Türk milleti için itibarlı pasaport, değerli para, adalet ve liyakatli atama sistemi demektir. 14 bin TL emekli maaşı, 22 bin TL asgari ücret bu milletin kaderi değildir. Anahtar Parti bu sefalet düzenine son verecektir” dedi.



‘Devleti koruma mesuliyetiyle yürüyoruz’

Sözlerinin sonunda yol arkadaşlarına ve teşkilat mensuplarına seslenen Ağıralioğlu, 35 yıllık siyasi mücadelesine leke düşmeden devam ettiğini belirterek, “Devleti koruma mesuliyetiyle mezara kadar değil, hep hakikatin yanında yürüyeceğiz. Bu millete mahcup olacak bir yol yürümeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA