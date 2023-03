İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenr, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göndermelerde bulundu.

"SANA SİNAN ATEŞ'İ HATIRLATACAĞIM"

"Bak Sayın Erdoğan; hani, göz göre göre yaptığın, her hatanda, her beceriksizliğinde, her iş bilmezliğinde çıkıp çıkıp, milletimizden, helallik istiyorsun ya…" diyen Akşener, "Her konuşmamda sana Sinan Ateş'i hatırlatacağım" diyerek, "Sayın Erdoğan; arkandan dönen dümenler karşısında; bu kadar kifayetsiz olma! Adaleti gölgeleyenlere karşısında, bu kadar basiretsiz olma! Mafyalar, simsarlar, uyuşturucu kaçakçıları karşısında; bu kadar aciz olma! Sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın. Korkma! Bu cinayetin, asıl sorumluları kim, açıkla. Bu suikastın planlayıcıları kim, açıkla. Sinan Ateş’in esas katilleri kim, açıkla" diye konuştu.

"2 AY SONRA TOPTAN EMEKLİ OLACAKSINIZ"

Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine de seslenen Akşener, "Ne diyor büyüklerimiz; ‘Eğreti ata binen, tez inermiş.’ Hiç merak etmeyin. Sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında, sadece 2 ay kaldı. Giderayak, istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra, tıpış tıpış gidecek, toptan emekli olacaksınız. Siyasi tarihimiz, defalarca göstermiştir ki; milletin iradesinden, büyük güç yoktur. Söz de, hüküm de milletimizindir. Siz zaten, milletin vicdanında mahkûm oldunuz. 14 Mayıs’ta da milletin kararıyla, mağlup olacaksınız. Artık kaçış yok. O sene, bu sene!" dedi.

AKŞENER'DEN SERT TEPKİSİ!

Akşener, 'Yeniden Refah' ve 'HÜDA PAR' ile ittifak çatısı altında birleşme sürecinde olan AK Parti'ye çok sert tepki gösterdi. Akşener, "Erdoğan’ın seçim beyannamesinde artık Türkiye’nin Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi var. Anayasa’nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği var. Kadınlara zulüm var" dedi.

"MÜSTAKBEL CUMHURBAŞKAN YARDIMCILARIMIZ..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 'Müstakbel Cumhurbaşkan Yardımcıları' olarak tanımlayan Akşener, deprem bölgelerindeki çalışmalarından bahsetti. Müstakbel Cumhurbaşkanı Yardımcılarına teşekkür eden Akşener, "Onlar; Sınırlı kaynaklarına rağmen; bir afet organizasyonun, nasıl yapılacağını, tüm Türkiye’ye gösterdiler. Önlerine çıkan tüm engellere rağmen; liyakatle çalışmanın, ne demek olduğunu, Devlet ciddiyetiyle çalışmanın, ne demek olduğunu, cümle aleme gösterdiler. İşlerini zorlaştırmaya, adeta ant içen bir iktidara rağmen; depremin yaralarını sarmak için, var güçleriyle çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar. Tüm belediye çalışanlarımıza ve gönüllülerimize de, bir kez daha, teşekkür ediyorum. Allah her birinizden razı olsun" diye konuştu.

"İYİ PARTİ GURURLA SUNAR"

Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklandığı gün olan 6 Mart'taki yaşananlara ayrı bir parantez açan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tartıştık, kavga ettik. Sözümüzden dönmedik. Nitekim; 6 Mart’ta da, milletimizin önüne, bir çözüm yolu koyduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenleri de, Sayın Mansur Yavaş’ı destekleyenleri de, Sayın Ekrem İmamoğlu’nu destekleyenleri de, ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin, “milletin ittifakında” tecelli etmesini sağladık. Bu yol, birliğin yoludur. Bu yol, istikbalin yoludur. Bu yol, milletin yoludur. Ve İYİ Parti gururla sunar: Bu yol, kazanmanın yoludur! Bugün, ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; Yanında dimdik duran, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte, Türkiye’nin, 13’üncü Cumhurbaşkanı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır." dedi.

"Bugün Türkiye'de değişime dair bir umut varsa; Bunun mimarı da, ustası da, kalfası da, çırağı da, İYİ Parti’dir, İYİ Partililerdir" diyen Akşener, "Herkes gönlünü ferah tutsun. Bu son iki ay, Türkiye’nin engellenemez yükselişinin arefesidir. Biz geleceğiz ve her şey değişecek. Biz geleceğiz ve gençlerimiz gülecek. Biz geleceğiz ve insanımız mutlu, ülkemiz güçlü olacak. Biz geleceğiz ve Türkiye iyileşecek. Türkiye yeniden, hukukun ve adaletin ülkesi olacak. Hür ve zengin insanların ülkesi olacak. Huzurun ve mutluluğun ülkesi olacak. Bolluğun ve bereketin ülkesi olacak. Milletimiz mutlu, devletimiz güçlü olacak. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’yi inşa etmek için, ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Dinamik ve yetkin kadrolarımızla, Türkiye'yi hak ettiği yere çıkarma sorumluluğumuzun farkındayız. Her şey çok İYİ, her şey çok güzel olacak. Ve millet tarih yazacak!" diye konuştu

