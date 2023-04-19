Geçtiğimiz hafta içerisinde saha çalışması yaparken bir grubun saldırısına uğratan CHP Çayırova kadın kolları yöneticisi Rahime Bilgin’e karşı yapılan saldırı her kesim tarafından tepki ile karşılanmış saldırıyı yapanlar ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.

AKŞENER’DEN GEÇMİŞ OLSUN TEMENNİSİ

Saldırıya uğrayan CHP Çayırova kadın kolları yöneticisi Rahime Bilgin’e bir destek de, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili adayı Yüksel Ercan, bu çirkin saldırının duyulmasından sonra bizi arayan Akşener'e bilgi verdiklerini belirterek, Genel Başkan Akşener'in de 'Ben, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ile birlikte Sinop’ta olacağım. Çayırova ilçe başkanımız İlhami Bayrak ile Rahime Bilgin kardeşimi mutlaka ziyaret edin. Çok ama çok üzgün olduğumu ilk fırsatta kendisini ziyaret edeceğimi söyleyin' talimatını verdiğini söyledi.

Saldırıya uğrayan CHP Çayırova Kadın Kolları yöneticisi Rahime Bilgin’i görevli olduğu stand başında İYİ Parti Çayırova İlçe Başkanı İlhami Bayrak ile ziyaret ederek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in özel kalem aracılığı ile gönderdiği hediyeyi takdim eden Yüksel Ercan, Bilgin’e bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek saldırıyı kınadı.