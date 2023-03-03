Dün gerçekleşen altılı masa toplantısı sonrasında İYİ Parti’nin ek Genel Merkez binasında gerçekleştirilen toplantı ardından bugün Genel İdare Kurulu üyeleri görüşme yapan Genel Başkanı Meral Akşener açıklama yapıyor.

Biz ceketimi assam kazanırım diyenin karşısında olduklarının altını çizen Meral Akşener, dayatmalara boyun eğmeyeceklerini söyledi.

"ŞAHSİ HIRSLAR TERCİH EDİLMİŞTİR"

Dünkü toplantıda, 5 parti olarak "Kılıçdaroğlu aday olsun" dediğini ifade eden Akşener, biz işin başından bu yana Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın ismini sunmuştuk. Yani milletimizin haklı beklentilerini masaya yansıtma çalışmalarımız reddedildi. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir" diye konuştu.

Aziz milletimiz biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık, "Önce ben, İYİ Parti demedik. Bir kez bile milletimize verdiğimiz sözden duymadık, caymadık. Yeri geldi şahsi hedeflerimizi kenara itip milletimiz için hakarete uğradık, dişimizi sıktık. Linç edildik, yıkılmadık. Ancak olmadı, olamadı." dedi.

"NOTER VE KUMAR MASASINDA OLMAYACAĞIZ"

"6'lı masa artık milletin iradesini yansıtmıyor" diyen Akşener, "İlk gün olduğu gibi inatla ben değil, biz demeye devam edeceğiz. Milletin sesini tüm Türkiye'ye duyurucağız" dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA AÇIK ÇAĞRI

İmamoğlu ve Yavaş'a bir çağrıda bulunan Akşener, "Değerli başkanlarım tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Enkazda bile milletimizi yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizleri sevdi ve bağrına bastı. Kritik bir dönemde sizi millet göreve çağırıyor. Kurumlarımız yıpratılıp içleri boşaltılırken, size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır. Bu vazife sadece bir seçimi değil, geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Kritik kırılmada tarih sizi göreve çağırıryor" diye konuştu.

,https://youtu.be/dW0t8-_BjfU

Bu arada Meral Akşener, İl Başkanları ile bugün 17'de toplantı yapacak.

Hatırlanacağı gibi, dünkü toplantı sonrasında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını 6 Mart Pazartesi günü açıklayacağını duyurmuştu. Aday konusunda uzlaşının sağlandığı ifade edilirken İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel İdare Kurulu'nu toplama kararı almıştı.