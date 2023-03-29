14 Mayıs'ta ülkenin ve milletin geleceği için çok önemli bir karar verileceğine işaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhuriyetin ve demokrasinin koşulsuz teminatı için atmamız gereken hayati bir adım olduğunu belirterek, 1,5 ay sonra milletçe tarihi karar vereceklerini ve ya millet iradesini yeniden hakim kılacaklarını, ya da sarayın büyüyen gölgesinde kaybolacaklarını söyledi.

Akşener, "iktidarın başı ve arkadaşlarının milletin kararının ne olacağını gördükleri için büyük bir paniğin pençesine düştüğünü, dün Millet İttifakı'nı bakanlık dağıtmakla suçlayanların bugün atanmış bakanlarını milletvekili yapabilmenin telaşına düştüğünü" öne sürdü.

Seçimi kaybedeceklerinin farkına varanların, milletvekili olabilmenin peşinde olduğunu ileri süren Akşener, konuşmasında şunları kaydetti.

"Gerçekten ibretlik bu. Ben de buradan sormak istiyorum. Şimdi bu atanmış bakanlar, arkalarında devletin gücüyle seçime girip bir de buna adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Seçim sürecinde devletin kaynaklarını diledikleri gibi kullanıp sonra da buna demokrasi mi diyecekler? Böyle bir ilkesizliği, böyle bir ciddiyetsizliği kabul etmiyoruz. Madem tüm kabine üyeleri ani bir aydınlanmayla vekil adayı olmaya karar verdiler. O zaman buyursunlar, hodri meydan istifa etsinler öyle aday olsunlar. Madem milletin teveccühünü kazanmaya adaylar o zaman buyursunlar, üzerlerine atanan gömlekleri çıkarsınlar öyle aday olsunlar. Madem milletin iradesine teslim olmaya adaylar o zaman buyursunlar devletin zırhını çıkarsınlar, öyle aday olsunlar. Ama olamazlar, yapamazlar, vazgeçemezler. Oturdukları koltuktan kalkıp da milletin karşısına çıkamazlar. Çünkü o vicdan tartısına kendi özgül ağırlıklarıyla çıkmaya cesaret edemezler"

"Bay kriz ve arkadaşlarının yaşadığı paniğin bir başka yansımasını da son dönemdeki açıklamalarında, vaatlerinde ve sözde icraatlarında görüyoruz." diyen Akşener, iktidarın son beş yıllık devri iktidarlarının ilk dört buçuk yılında yapmadıkları şeyleri şimdi yapmaya başladığını iddia etti.

İktidarın, 4,5 yıl boyunca milletin feryadını duymayıp sadece kendisine çalıştığını ileri süren Akşener, "Seçime aylar kala nedense birden milletimizi hatırlamaya başladılar. Dört buçuk yıl boyunca yayıldılar, seçime alta ay kala emeklileri hatırladılar. Dört buçuk yıl boyunca boş oturdular, seçime 6 ay kala EYT'li kardeşlerimizi hatırladılar. Dört buçuk yıl boyunca beklediler, seçime 6 ay kala atanamayan öğretmenlerimizi hatırladılar. Yani seçimler olmasaydı ne emekli ne öğretmen ne EYT'li hiç kimse umurlarında olmayacaktı" diye konuştu.

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 2 bin liraya, en düşük emekli maaşının da 7 bin 500 lira olarak belirlendiğini anımsatan Akşener, "Ancak 7 bin 501 lira alan bir emeklinin maaşında herhangi bir artış yaşanmayacak. Her ne kadar Sayın Erdoğan, bu artışların bir lütuf olduğunu düşünse de gerçekler maalesef öyle değil. Çünkü asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğu bir ülkede 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle emekli vatandaşlarımıza hakarettir." dedi.

Akşener, asgari ücretin güncellenmesi, en düşük emekli maaşının da derhal asgari ücret seviyesine çıkartılması gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki temel atma törenlerine değinen Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık her şeyiyle göstermelik hale gelmiş, günü kurtarmaktan başka hedefi kalmamış bir hükümetin; ucuz, utanmaz ve ahlaktan yoksun bir yönetim anlayışının acınası haline şahit olduk. Evet, şu sahte temel atma töreninden bahsediyorum. Yıllarca büyük büyük konuşup 'Ben, temel atma törenlerine katılmam, ben biten işin açılışını yaparım' diyecek kadar şişmiş bir egonun balon gibi öterek sönüşünün ibretlik vesikasından bahsediyorum"

İktidarın "bir yılda tüm depremzedelere konutlarını teslim edeceğiz" şeklinde açıklamalar yaptığını aktaran Akşener, seçimlerde milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim gibi işleyecek bir temayül yoklaması sürecini başlattıklarını, bugüne kadar 3 bin 379 vatandaşın milletvekilliği aday adaylığı için başvurduğunu, bu başvuruların yüzde 32'sinin kadınlardan, yüzde 21'inin de gençlerden oluştuğunu bildirdi.

Akşener, 1 ve 2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecekleri temayül yoklaması için partisine gönül veren herkesi sandıklara davet etti.

Ayrıca Akşener, partisine katılan eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya rozet taktı.