İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında gazeteci Fatih Altaylı’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Akşener, Cuma günkü konuşmasını kendisinin yazdığını ve bilerek sert ve net bir metin kaleme aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmediğini ve ondan da bir talep gelmediğini söyledi.

''NET OLMASINA DİKKAT ETTİM"

"Ben tarihçiyim neticede, sosyal bilinciyim" diyen Akşener, "28 yıldır aktif politika yapıyorum. Bir siyasi partinin mutfağını yönettim. Sert olarak algılanabilir; ama aslında net olmasına dikkat ettim. Aşırı netlikler genel olarak sinir bozar. Bu 'hayır biz beşimiz böyle düşünüyoruz, senin önerilerin herhangi bir takdire uygun değil' gibi tutum alınırsa, o zaman net olursunuz. Çünkü siz, kendimden bahsediyorum, kişisel olarak hiçbir şeyin talibi değilim" diye konuştu.

6'lı Masa'da yaşanan krize ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Herkes bana 'masadan kalktı' diyor ama öyle değil, ben değil masa kalktı..." dedi.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1633179612397051911

"Meral Akşener birinci başkan yardımcısı olmak istiyor, kazanacak aday onun için diyor. Bu külliyen yalan" diyen Akşener, "Başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere, diğer 4 arkadaş dahil olmak üzere bir kişiyle buna dair tek bir harf konuşmuşsam, bu arkadaşlar derlerse ki Meral Hanım bununla bizimle konuştu derlerse, şu programdan hemen çıkışta, politikayı bırakmaya hazırım" dedi.

"BAKANLIKLARI KONUŞMADIK AMA MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMAYACAĞIZ"

"Şu anda biz Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımızı söyledik, dolayısıyla milletvekili olmayacağız" diyen Akşener, "Ben kendi adıma söyleyeyim, milletvekili adayı olmaya kalksam bu işe inanmıyorum demektir. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı iş bizden biraz daha farklı. Başkan yardımcılığını Sayın Kılıçdaroğlu atayacak. Burada iddialı olduğumuzu ileri sürmenin yolu biz milletvekili adayı değiliz. Her partide birçok arkadaşımız milletvekili seçilecek, bazı yerlerde işbirliği yapılacak, mümkün olacak en fazla milletvekilini çıkartmak isteyeceğiz. Ama bizler aday olmayacağız. Bakanlıkları konuşmadık" diye konuştu.