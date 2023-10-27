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“Hükümetin, devlet adına durduğu yeri doğru bulduk”

Bugüne kadar Erdoğan ve arkadaşları, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri olarak, dikkatli dille sakin bir tutumla götürdüler diyen Akşener, "Yerel seçimlerde genel olarak kutuplaştırma hep işe yaramıştır. Genel seçimlerde kutuplaştırma işe yaramıştır ama Filistin ve Gazze konusunda şu anda Türkiye'deki tüm siyasi partiler ve onların taraftarı, yöneticisi, oy vereni, seçmeni hükümetin devlet adına durduğu yeri doğru bulduk. Yanında olduğumuzu söyledik. Yani 'garantör devlet olmayı devam ettirin' dedik. 'Masada dursun' dedik. 'Can kayıplarının önlenmesi için arabuluculuk görevi bizde olsun' dedik, 'siz yapın' dedik. Ama bir şey daha gördük. Amerika başta Batı dünyası, demokrasi, memokrasi, hava gazıymış, İsrail'in yanında yer aldılar. Gazze'nin, Filistinlilerin karşısında yer aldılar. Şimdi bunu kınadık, bunun yanlış olduğunu söyledik" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas’a yönelik ‘mücahit’ ifadeleriyle ilgili eleştirisini ise şöyle aktardı: “Yaptığı konuşmada Hamas'ı bir mücahit birliği olarak değerlendirdi. Türk milleti, Türkiye'deki tüm siyasiler Gazze'deki can kaybının, mezalimin, öldürmenin, katilliğin karşısında ve Gazzelilerin, Filistin'in yanında yer aldılar. Bakın bu başka bir şey, ama bugün farklı bir taraf olma söz konusu oldu. Bunu, yönetilebilir bulmadığımı ifade etmek isterim. Şimdi buradan hızlı bir dönüş yaşanırsa rezil oluruz. Hızlı bir dönüş yaşanırsa, Rahip Brunson'da olduğu gibi, Kaşıkçı davasında olduğu gibi, Meclis'e gelen İsveç işinde olduğu gibi o zaman Türkiye gerçekten rezil olur" ifadesini kullandı.

“Seçim kazanmaya yönelik bir kutuplaşma”

Akşener, "Hamas'ın yaptığı eylemi ayıplamak zorundayız. Yanlış olduğunu söylemek zorundayız. Çünkü orada da siviller öldü. Gazze'de ölen insan sayısının 1700'ü çocuk. Gazzeliler kaybetti. Bunların önüne geçmemiz lazım. Bunun yolu elbette İsrail'le ahbaplıktan bahsetmiyorum, dünya devletlerinin diplomasisini doğru yönetmekten. Bunu en iyi yönetebilecek olan Türkiye" diye konuştu. Akşener, "Keşke bir hafta sonra ya da bir hafta önce hepimizi davet ederek, bütün siyasi partileri davet ederek, çünkü Filistin ve Gazze'ye dair kınama mesajı Meclis'ten, hepimizin imzasıyla çıktı. Bunlar Türkiye'yi birleştiren şeylerdir. O mitingde hadi ben konuşma yapmazdım. Yine Erdoğan konuşaydı ama hepimiz davet edilseydik ve hepimiz gitseydik. Ondan sonra hepimiz Cumhuriyet'in 100. yılını kutlasaydık. Şimdi bu ikisini birleştirip dünkü konuşmayı da bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan gerçeklik şu, yani seçim kazanmaya yönelik yeni bir kutuplaştırmayla karşı karşıyayız. Bu, Türkiye'ye zarar verir. Bu, insanımıza zarar verir" ifadesini kullandı.



Kaynak : PHA