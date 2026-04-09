Bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Akalın, katılım programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekerek, çözüm üretme noktasında daha aktif rol almak istediğini ifade etti.

'Türk Siyaseti Yeni Bir Dönemle Tanışacak'

Anahtar Parti'nin vizyonunun kendi düşünceleriyle örtüştüğünü belirten Akalın, şu ifadeleri kullandı:

'Türk siyaseti yeni bir dönemle tanışacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti, kadim Türk milletinin son fevkalade mucizesidir. Milleti değerleri üzerinden çatıştırarak yönetmeye çalışan siyaset dönemi bitecek; Anahtar Parti, Türk milletini değerleri üzerinden uzlaştıracak. Anahtar Parti, Türkiye'nin yeni toplanma merkezidir. Çünkü Türkiye'nin yarınlarına ilişkin yeni söz söyleme kapasitesi ve çapına sahip tek siyasi harekettir. Anadolu'da bir ateş gibi yanan, Türkiye'yi birleştirecek bir dili inşa eden bir siyasi harekettir.'

'Partiye Önemli Bir İvme Kazandıracak'

Anahtar Parti cephesinden yapılan değerlendirmelerde, Akalın'ın katılımının partiye önemli bir ivme kazandıracağı belirtildi. Akalın'ın teşkilat yapılanması ve saha deneyimiyle parti çalışmalarına katkı sunmasının beklendiği ifade edildi.

Akalın'ın parti içinde hangi görevde yer alacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmazken, kulislerde yönetim kademesinde aktif bir görev üstlenebileceği ve seçim stratejilerinde etkili bir rol alabileceği konuşuluyor.

'Yeni Katılımlar Olacak'

Akalın'ın daha önce yaptığı açıklamalarda, Anahtar Parti'ye yeni isimlerin katılacağını belirttiği ve kendisinin bu sürecin 'buzdağının görünen yüzü' olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Önümüzdeki süreçte farklı siyasi eğilimlerden yeni katılımların gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

