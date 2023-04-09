AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor.

En genç milletvekili adayının ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu belirtiliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın listede yer almadığı öğrenildi. 57 isim ise üç dönem kuralına takıldı. 17 bakan ise üst sıralardan aday gösterildi.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne milletvekili listesi giren isimler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

Kayseri 1. Sıra – Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – Sadettin Hülagü

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

Derya Yanık – Osmaniye 1.sıra

Mahmut özer - Ordu 1. sıra

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1. sıra

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer Çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

Faruk Çelik - Artvin 1. sıra

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı