AK Parti Kahta İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen mitinge AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayları Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Ziya Polat, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Sincik Belediye Başkanı Mehmet Korkut, Akıncılar Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, Bölükyayla Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, Cumhur İttifakı Siyasi Parti Temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, partililer ve yoğun bir halk kalabalığı katıldı.

Yoğun bir kalabalık kitlenin katıldığı mitingin açılış konuşmasını AK Parti Kahta İlçe Başkanı Osman Çetinkaya yaptı. Başkan Çetinkaya; “Öncelikle kötü hava koşullarına rağmen sürekli yanımızda olan ve bizlerden desteğini hiç esirgemeyen tüm Kahta halkına teşekkür ediyorum. Malumunuz çalışmalarımız depremin gölgesinde geçti. Deprem dolayısıyla hem yaralarımızı sarmaya çalıştık hem de seçim çalışmalarımızı yürüttük. Allah’ın izniyle ve sizlerin de desteğiyle inşallah 15 Mayıs günü bir zaferle çıkacağız ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu ülke, bu vatan hepimizin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da liderimizdir. Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz son zamanlarda ülkemizin geleceğini karanlık günlere teslim etmeyeceğiz. Adıyaman ve ilçeleri olarak liderimize destek olacağız ve yanında duracağız.

Siyaset bir ekip işidir. Samimiyet ister, fedakârlık ister, güven ister. 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerde lütfen herkes sandığa giderek oyunu kullansın. Seçimin şimdiden ülkemize hayırlar getirmesini temenni eder, bizleri yalnız bırakmayarak sürekli yanımızda olan siz Kahtalı hemşerilerime de teşekkür ederim” dedi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Milletvekili Adayları Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ile Ziya Polat’ın konuşmaları ve toplu şekilde katılımcıları selamları ile miting son buldu.

Kaynak : PHA