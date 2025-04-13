Milletvekili Şan, Adıyaman’da tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve ürünlerin katma değerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Tarım Mükemmeliyet Merkezi, Adalet Bakanlığı İş Yurtları tarafından işletileceğini ve proje, hem çiftçiye kazanç sağlayacak hem de istihdamı artırarak şehrin kalkınmasına katkı sunacağını ifade etti.

Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Tarım Mükemmeliyet Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, merkezin tarımsal kalkınmaya büyük katkılar sunacağını belirtirken ayrıca İl Özel İdaresi tarafından Sarıharman Köyü’nde 4.350 m² arazi üzerine inşa edilen merkez, yapılan protokol kapsamında Adalet Bakanlığı İş Yurtları tarafından işetileceğini söyledi.

Merkez çiftçilerin ürünlerini katma değeri yüksek ürünler hâline getireceğini belirten Milletvekili Şan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Merkez, ilimizdeki istihdamı artırarak şehrimizin kalkınmasına katkıda bulunacaktır. Adalet Bakanlığı İş Yurtları tarafından işletilecek olan bu merkez, başta badem olmak üzere çiftçilerimizin ürünlerini katma değeri yüksek ürünler hâline getirecek, gelirlerini artıracak, şehrimizdeki istihdamı yükseltecek ve ilimizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır.”

Milletvekili Şan, projenin Adıyaman’a hayırlı olması temennisinde bulunarak, bu önemli çalışmaya destek veren ve merkezin hayata geçmesini sağlayan Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA