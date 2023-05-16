AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Ziya Polat, 14 Mayıs Seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti kadroları olarak yoğun geçen bir süreci hamd olsun başarıyla tamamladık. Sonuçların şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Tercihini kimden yana yaparsa yapsın bu demokrasi şölenine katılan tüm Adıyamanlı hemşehrilerime teşekkür ediyorum.

AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarı elde ettiği seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçimleri, ikinci tura kaldı. Elde edilen kazanımlarımıza yenilerini ekleyerek Türkiye Yüzyılı’nı yine omuz omuza inşa edeceğiz. Güven, istikrar ve hizmet diyerek bu yolda davamıza gönül veren Adıyamanlı hemşehrilerim dünya lideri Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini 28 Mayıs'ta da en yüksek oyla sürdürecektir. Bizler de bu süreçte sahada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 14 Mayıs seçimlerinde Milletvekili olmaya hak kazanan değerli arkadaşlarımı tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Seçim sürecine girdiğimiz andan itibaren özveriyle çalışan Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel ve Belediye Meclis Üyelerimize, Merkez İlçe Başkanımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza, İlçe ve Belde Başkanlarımıza, Mahalle ve Köy temsilcilerimize, muhtarlarımıza, STK Temsilcilerimize, sandık kurullarında görev alan, müşahit olarak veya bireysel gayretleriyle gönüllü bir şekilde davamıza omuz veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Gönlümde ayrı bir yere sahip olan Adıyaman'ıma her şartta ve koşulda hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyor, tüm hemşerilerime sevgi, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum."



Kaynak : PHA