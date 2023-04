AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Ziya Polat, 2023 seçimleri için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Polat, şehrin en uç noktasından en ücra köyüne kadar adım atmadık yer bırakmayacaklarını vurgulayarak Adıyaman’ın yeniden inşa ve ihyası için 2023 seçimlerinin önemini her fırsatta dile getiriyor.

Adıyaman'a olan sevdasını şehre hizmete dönüştürmek için vatandaşların tevazu ve samimiyetle geleni bağrına bastığını belirten Milletvekili Adayı Polat, seçim çalışmalarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu.

"Hedefimiz tüm vatandaşlarımıza ulaşmak"

Polat, açıklamasında:

"Adıyaman bizi bağrına basıyor. Bizler kendimize güveniyoruz. Çünkü vatandaşımızın teveccühü bizim yanımızda. Köy, mahalle ve ev ziyaretleri nedeniyle her gün yüzlerce vatandaşla bir araya geliyoruz. Hedefimiz tüm vatandaşlarımıza ulaşmak. El ele, kol kola vererek bu kutlu mücadeleden de yüzümüzün akı ile çıkacağımızdan en ufak şüphem yok. Yüreklerini bizlere açan, sonsuz desteklerini her zaman yanımızda hissettiren tüm Adıyamanlı hemşehrilerime, teşekkürlerimi iletiyorum"ifadelerine yer verdi.



Kaynak : PHA