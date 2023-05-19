Adıyaman'da, vatandaşlar 1452 sandığa giderek oylarını kullandı. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; 399 bin 303 seçmene sahip Adıyaman'da sandık başına giden 327 bin 324 seçmenin kullandığı oylardan 314 bin 908'i geçerli sayıldı. Yapılan sayım sonunda AK Parti 165 bin 281, CHP ise 58 bin 248 oy aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti’den Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alakayış ve Hüseyin Özhan TBMM'ye girmeye hak kazandı.

14 Mayıs 2023 Seçimleri sonucunda seçilen AK Parti Milletvekilleri Mazbatalarını teslim aldı.



Kaynak : PHA