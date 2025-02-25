15 Ocak 2025’te Belediye Başkanlarıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret eden Milletvekili Kurt, ilçeye kazandırılacak modern spor tesisleri ve gençlik merkezinin detaylarını paylaşmıştı.

Milletvekili Kurt; Yapılan görüşmelerde, Kahta’da gençlerin, kadınların ve tüm halkın yararlanabileceği büyük ölçekli yatırımların hayata geçirilmesi için düğmeye basıldığını ifade etti.

Bu kapsamda Kahta Belediyesi ve Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı arasında yapılan protokolle, ilçede önemli projelerin startı resmen verildiğini açıkladı.

Milletvekili Kurt: Kahta’nın çehresi değişecek

İlçeye değer katacak projeler kapsamında, İbni Mirza Parkı’na modern bir Gençlik Merkezi inşa edileceğini belirten Kurt, Bu merkez, gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabileceği, eğitim programlarıyla kendilerini geliştirebileceği önemli bir yaşam alanı olacağını belirtti.

Ayrıca Kahta’ya, 960 kişilik tribünü olan modern bir futbol sahası kazandırılacağını aktaran Kurt. soyunma odaları, idari bina ve diğer spor tesisleri ile Kahta, spor alanında yeni bir döneme gireceğini ve ilçedeki gençlerin sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi için hayata geçirilen bu proje, sporun yaygınlaştırılması ve yetenekli gençlerin yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Bunun yanı sıra, Kahta’ya yarı olimpik yüzme havuzu ve sosyal yaşam alanı kazandırılarak, vatandaşların sporla iç içe bir yaşam sürmeleri teşvik edilecek. Modern ve donanımlı bu havuz, hem sporcular hem de yüzme öğrenmek isteyenler için büyük bir fırsat sunacak.

Milletvekili Kurt: Memleketimiz için durmadan çalışıyoruz

Protokolün imzalanmasının ardından açıklama yapan AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, Kahta için atılan bu adımların ilçenin gelişimi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmasının devamında Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt,“Gençlerimiz, kadınlarımız ve tüm vatandaşlarımız için en iyisini yapmak, Kahta’mızı modern ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Kahta’mıza kazandıracağımız yatırımlar, ilçemizin çehresini değiştirecek. AK Parti olarak, halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, Adıyaman’ımız için durmadan çalışacağız.” dedi.

Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç, ilçeye yapılan yatırımların bölge halkı için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt’a girişimleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kurt, “Kahta’mızın kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Resul Kurt’un girişimleriyle, hükümetimizin destekleriyle ilçemize önemli yatırımı kazandırıyoruz.

Spor alanında atılan bu adımlar, gençlerimiz için büyük bir fırsattır. Kahta Belediyesi olarak, bu projelerin en kısa sürede tamamlanması için üzerimize düşeni yapacağız.

Kahta’mızın gelişmesi, kalkınması ve daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için tüm milletvekillerimizle el birliğiyle çalışmaya devam ediyor, projelerimizi hayata geçirmek adına iş birliğimizi sürdürüyoruz. Kahta halkına hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Kahta’da sosyal ve sportif alanlarda önemli bir dönüşüm sağlayacak bu projelerin, ilçeye yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor. Sporun ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen projeler, Kahta’nın kalkınma hamlesinde önemli bir dönüm noktası olacak.

AK Parti’nin hizmet siyaseti anlayışıyla hayata geçirilen bu yatırımların, Kahta halkına hayırlı ve uğurlu olması temenni ediliyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Memleketimizin modern, güçlü ve gelişmiş hale gelmesi için çalışmaları aralıksız sürdüreceğini belirtti.

Kaynak : PHA