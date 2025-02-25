Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından düzenlenen Yerel Düzey Afet Sağlık Çalışma Grubu planı kapsamında Hazırlık Toplantısını gerçekleştirildi.

2025 yılı Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyon Planı kapsamında Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe’nin başkanlığında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Başkanlığının çözüm ortaklarının yanı sıra, İl Emniyet Müdürlüğü, Garnizon Komutanlığı, Türk Kızılay, AFAD, Tarım İl Müdürlüğü, 51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile düzenlenen toplantıda olası afet durumlarında alınacak tedbirler, iş birliği süreçleri ve koordinasyon konuları ele alındı.

Toplantı sonunda, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesi, koordinasyon süreçlerinin geliştirilmesi ve afet müdahale kapasitesinin artırılması yönünde kararlar alındı.

Kaynak : PHA