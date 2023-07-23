Kurt, depremzedelerin yoğun ilgisi ile bu süreç devam ettiğini ve toplam 20 bin civarında başvuru beklediklerini ifade etti.

"Toplam 20 bin civarında başvuru bekliyorum"

11 ili kapsayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin bugün itibariyle Adıyaman'da 20 bin civarında başvuru beklendiğini ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak için 17 Temmuz'da başlatılan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine Adıyaman’ımızda da yoğun bir talep var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin Adıyaman ziyaretinde müjdelediği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine Adıyaman genelinde bugün itibariyle 5 bin 900 başvuru yapmıştır. Depremzede hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile bu süreç devam ediyor. Toplam 20 bin civarında başvuru bekliyorum. Önümüzdeki günlerde başvuranlardan koşulları uygun olanlarla ilgili Yerinde Dönüşüm ile alakalı ruhsat işlemleri yapılarak hızlıca inşaatlar başlayacak.

"Şehrimizin en hızlı ve sağlıklı şekilde yeniden ayağa kalkması için hep birlikte çaba vermemiz gerekiyor"

'Yerinde Dönüşüm' projesindeki şartlarla ilgili bilgi veren Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yerinde Dönüşüm’ projesinde, fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşma olmayacak, sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin verilmeyecek, dere yatakları asla imara açılmayacak, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanacak, şehrimizin en hızlı ve sağlıklı şekilde yeniden ayağa kalkması için hep birlikte çaba vermemiz gerekiyor. Vatandaşlarımıza yoğun başvurularından dolayı teşekkür ederim." Şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA