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2053 vizyonuyla çalışmaları yürütülen, Türkiye’nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve iş dünyasının katkılarıyla hazırlanmasını müteakip TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 12’nci Kalkınma Planı Genel Kurul görüşmelerinde Plan ve Bütçe Komisyonu Özel Sözcüsü olarak Adıyaman Milletvekili Doç.Dr. Resul Kurt'ta katıldı.

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Adıyaman Milletvekili Resul Kurt,"Ekonomik dengeleri bozucu mahiyette olan ve enflasyonu besleyen tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek, Dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek, finansal istikrarın fiyat istikrarını gözetecek şekilde ekonomiyi desteklemesi sağlanacak, Kamunun uygun koşullarda sağladığı konut kredileri ilk kez konut edinimini destekleyecek, dar ve orta gelirli vatandaşlar için belirli standartlarda ve uygun fiyat aralığında olacak şekilde yeni başlayan projelere yönlendirilecek, Belirli bir sayının üstünde konut sahipliğine yönelik kredi kısıtlaması gibi uygulamaların etkinliği artırılacak, Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araçların satışına ilişkin idari kayıt eksikliklerinin giderilmesi sağlanacak. Ülkemiz ve vatandaşlarımız için önemli bir düzenleme olan 12’nci Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum." Şeklinde açıklama yaptı.



Kaynak : PHA