Başkan Kablan, “Cumhuriyet bayramımız Adıyaman'ımıza, Türkiye'mize kutlu olsun. Hepimiz mutluyuz. 29 Ekim’de küllerinden doğan devletimizin, dünyaya karşı verdiği savaş sonucunda tekrar devlet olarak bu günlere gelmiştir,” dedi.

"Devletimiz İlelebet Payidar Olacaktır"

Törende, Cumhuriyet’in kurulmasında emeği geçen kahramanlara minnetini dile getiren Kablan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreçte emeği geçen bütün kahramanlarımıza, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, şehit düşenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz ilelebet payidar olacaktır. Bunun teminatı bizler ve bugünkü milletimizdir.”

Kaynak : PHA