EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyle ilgili AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Genel Kurulda konuşma yaptı.

AK Parti Hükümetleri olarak çalışanını koruyan, çalışamayanına bakan gerçek bir sosyal devlet anlayışı ile politikaları hayata geçirdiklerinin altını çizen Etyemez, “2007’de kamuda geçici işçi olarak görev yapan 214 bin çalışanın, sürekli işçi veya sözleşmeli personel statüsüne geçmesini temin ettik. 2011 ve 2013’te 300 bini aşkın sözleşmeli personeli kadroya geçirdik. 2018’de kamuda görev yapan yaklaşık 725 bin taşeron personelimizin kadro meselesini çözüme kavuşturduk. Geçtiğimiz günlerde ise 458 bin 615 çalışanımızı kadroya geçiren kapsamlı bir çalışmaya imza attık. TBMM’de kabul ettiğimiz kanun teklifiyle de EYT konusunu kalıcı olarak çözüme kavuşturduk" dedi.

DÜZENLEMEDEN BU YIL 2 MİLYON 200 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Düzenleme ile ilk defa 8 Eylül 1999’dan önce sigortalılığı başlayanlardan sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirenlere yaş şartı aranmaksızın aylık bağlanacağını açıklayan Etyemez, “SSK sigortalıları ilk işe giriş tarihlerine göre belirlenen 5 bin ile 5 bin 975 gün sayısı, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini; Emekli Sandığı ile Bağ-Kur sigortalıları ise kadınlarda 20 yıl - 7 bin 200 gün, erkeklerde 25 yıl – 9 bin gün hizmet sürelerini tamamlaması halinde yaş beklemeksizin aylığa hak kazandılar. Bu kapsamda 2023 yılı içinde emekli olabilecek 1 milyon 700 bin işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2 milyon 200 bin kişi bulunmaktadır. 3 buçuk milyon işçi, 619 bin bağımsız çalışan, 669 bin devlet memuru olmak üzere emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan kişi sayısı da toplam 4 milyon 800 bindir. Düzenleme ile emekli veya yaşlılık aylığı alan kişilerin çalışma hayatına devam etmek istemeleri halinde işverenlere prim teşviki verilmesini de sağladık” diye konuştu.