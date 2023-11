Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanlığı 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için saha çalışmalarına başladı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Başkanları, SKM başkanları ve mahalle başkanları toplantısında aday adaylık süreci ve saha çalışmalarına ilişkin istişare ve değerlendirme toplantısında teşkilatla bir araya geldi.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve partililer katıldı.

"Başkanlığımızın hazırlayacağı programlarla çok iyi bir mobilizasyon yakalayacağız"

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkarak, teşkilatla bir araya gelerek seçim çalışmaları değerlendirmesinde bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, "Bizler seçimden seçime değil her zaman milletimizin yanında olduk. Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla Adıyaman'ı ilmek ilmek dokuyarak, hemşehrilerimizle muhabbet bağımızı daha da güçlendirme gayretinde olduk. Mahalli İdareler Seçim sürecine girdiğimiz bugünlerde Genel Merkez’imizin direktifleri doğrultusunda aday adaylık başvuru sürecini 9 Kasım Perşembe günü başlatmıştık. Bu sürecin başlamasıyla birlikte bir gün ara ile hem ilçe başkanlarımız, SKM Başkanlarımız ve Mahalle başkanlarımızla toplantılarımızı yaparak yerel seçim hazırlıklarını tüm teşkilatlarımızla dinamik bir şekilde sürdürüyoruz. Üç kademe mahalle başkanlarımızla yaptığımız toplantıya Milletvekilimiz Mustafa Alkayış’ta teşrif etti. İnşallah bundan sonraki süreçlerde saha çalışmalarımızın yanı sıra bu tür toplantılarımızda yine tüm Milletvekillerimizin katılımıyla ve SKM Başkanlığımızın hazırlayacağı programlarla çok iyi bir mobilizasyon yakalayacağız. Elbette bu toplantılarımızda dava arkadaşlarımıza özellikle isimler üzerinde durulmaması, bizim için önemli olan bir dava şuuruyla belirlenen adayımızın arkasında durarak tüm gayretimizi ve tüm mesaimizi seçim kazanma odaklı olarak çalışmalarımızı yapmamız yönünde istişarelerimiz oldu."dedi.

"Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yapacağız"

"Bu seçimlerde de yine ana gündem maddemiz deprem ve depremzedelerimiz olacaktır. Bugün dünya üzerinde böyle büyük bir felaketi yaşayıp bu kadar kısa sürede yaraları saran bir ikinci ülke yoktur." Diyen Başkan Bulucu,"Yapılan toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu “Malumunuz olduğu üzere AK Parti’miz kurulduğundan bu yana isimlerden bağımsız bir anlayış ve çizgisiyle bugünlere gelmiştir. Zira AK Parti belediyeciliği, dünyada yerel yönetimlerde bir marka belediyeciliği haline gelmiştir. Dolayısıyla milletimizin beklentilerini ve taleplerini bugüne kadar hiç boşa çıkarmadık. Vatandaşımız da bu noktada her zaman AK Parti’ye ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güvenmiştir. Aday adaylık başvuruları sonrası 19 Kasım’da temayül yoklamamızı yapacağız. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkânlarından faydalanılacağız. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yapacağız. Genel seçimlerde gösterdiğimiz performansı yerel seçimlerde de göstereceğiz. Yine bu toplantılarımızda gördük ki; tüm dava arkadaşlarım 31 Martta da çıtayı daha da yukarı çıkarıp alnımızın akıyla çıkmanın gayreti ve heyecanı ile çalışacaklar. Aynı şekilde toplantılarımızda teşkilatlarımızın önerilerini not alarak 12 Kasım’da 81 il başkanlarının katılımı ve Teşkilat Başkanlığımızın koordinasyonuyla Kızılcahamam kampında bu tür konuları gündeme alarak, izlenecek yol haritasını ele alacağız. Kızılcahamam kampıyla birlikte şekillenecek saha çalışmalarımız kapsamında Allah’ın izniyle milletvekillerimizle, geçmişte partimizde görev almış tüm dava arkadaşlarımızla hemşehrilerimizin gönlüne dokunmaya devam edeceğiz.. Sahada var olduğunuz sürece millet ile aramızda hiçbir mesafe olmaz. İşte bu yüzden bizler her zaman biz birlikte bir bütünüz diyerek vatandaşlarımızla birlikte olmaya da devam edeceğiz. 28 Mayıs Genel Seçimlerinde propagandamızı deprem odaklı yaptık. Bu seçimlerde de yine ana gündem maddemiz deprem ve depremzedelerimiz olacaktır. Bugün dünya üzerinde böyle büyük bir felaketi yaşayıp bu kadar kısa sürede yaraları saran bir ikinci ülke yoktur. Dolayısıyla şuan hızla devam eden kalıcı sosyal konutlardan örnekle vatandaşımıza bu çalışmalarımızı anlatacağız. Bugün İndere ve Örenli mevkiinde adeta yeni bir şehir kuruluyor. Tek gayemiz depremzedelerimizi kalıcı sosyal konutlara yerleştirmek Aynı şekilde ilçelerimizde devam eden kalalıcı sosyal konutlar, köylerimizde devam eden köy evleriyle hiçbir mağduriyete mahal vermeden hükumetimiz deprem konutlarını inşa etmeye devam ediyor. Bu davaya sevdalanan, bu harekete adanan ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yaren olmayı şeref sayan teşkilatlarımızın azmi ve gayretiyle mahalli idareler seçimlerinden zaferle çıkarak şehrimizi inşa ve ihya edeceğiz. En büyük gücümüz, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğumuz güçlü teşkilatlarımızdır. Tıpkı 2023 seçimlerinde olduğu gibi ahdimizi yenileyip 2024 zaferi için de gür bir sesle Adıyaman’da durmak yok yola devam diyeceğiz" şeklinde konuştu.



