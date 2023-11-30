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İstanbul’daki AK Parti ilçe belediyelerinin de bünyesinde yer aldığı “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” platformu, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Ayasofya Camii’nde anlamlı bir programa imza attİSTANBUL (İGFA) - İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımı kültür ve sanat etkinlikleri yoluyla anlatan ve içerisinde İstanbul’daki AK Partili ilçe belediyelerinin de yer aldığı “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” platformu, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında Ayasofya Camii’nde anlamlı bir programa imza attı.

Platform, dün akşam namazına müteakiben Ayasofya Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Program kapsamında, hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi. Mescid-i Aksa’ya ithafen Mevlid-i Şerif’ten Mirac Bahri’nin de icra edildiği program, yatsı namazı ile son buldu. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte İstanbul, İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı saldırılara karşı tek yürek oldu.

Arnavutköy Belediyesi, Bağcılar Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Başakşehir Belediyesi, Bayrampaşa Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Çatalca Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi, Esenler Belediyesi, Eyüpsultan Belediyesi, Fatih Belediyesi, Bahçelievler Belediyesi, Güngören Belediyesi, Kağıthane Belediyesi, Pendik Belediyesi, Sancaktepe Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi, Sultangazi Belediyesi, Şile Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Ümraniye Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesinin de bünyesinde yer aldığı “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” platformu, program sonrasında bir basın açıklaması yaparak Gazze’ye destek mesajları verdi.