Seçim çalışmaları kapsamında binlerce seçmenle bir araya geldiğini ve sahada sorunları çözerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözeceği hakimiyetinin olduğunu belirten Adalet ve Kalkınma Partisi ( AK Parti) Adıyaman Milletvekili Adayı Mustafa Alkayış,"Hemen hemen tüm ilçelerimizi gezdim. Onlarca köy gezdim. Dolayısıyla halkımızın nabzını da tutmuş olduk. Adıyaman yeniden inşa ediliyor. Bu çok büyük bir sorumluluk. Beceri ve tecrübe isteyen bir iş. Bu sorunları 'Çözerse ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çözer' mantığı, tüm hemşerilerimizin ortak paydası. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yıllardır ülkemize liderlik yapıyor. Böylesi büyük bir felaketi ancak böylesi tecrübeli bir liderle çözebiliriz. Kamuoyunda yaygın kanaat bu şekilde. Vatandaşımızın bu düşünce yapısında olması da, seçim sürecinde çok belirleyici olacak" dedi.

Kaynak : PHA