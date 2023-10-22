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Alkayış, gazetecilik mesleğinin insanları bilgilendirmek gibi ulvi bir değer taşımasının yanı sıra, gazetecilerin de meslek hayatları boyunca zaman zaman çeşitli tehlikelerle karşılaştıklarını ve bunlara göğüs gerdiklerini; aslında gazetecilik mesleğinin yürekli insan işi olduğunu söyledi.

Cesaret ve gazetecilik, yan yana çok yakışan iki kavram olduğunu hatırlatan Alkayış mesajının devamını şöyle sürdürdü:

"Haber alma, insanlar için önemli bir ihtiyaçtır. İnsanlar kendi çevrelerinde, memleketlerinde veya dünyada neler olup bittiğini öğrenmek ve öğrendikten sonra da konuyla ilgili tavır ve düşünce geliştirmek isterler. İnsanların bu temel ihtiyacını karşılamak üzere gecesini gündüzüne katarak görevlerini yerine getiren gazeteciler, toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Sanıldığı kadar kolay olmayan gazetecilik mesleğinin kendine göre bazı zorlukları bulunmaktadır. Gazeteciler toplumu bilgilendirmek adına karda-kışta, savaşta-barışta, dağda-bayırda yani her türlü koşulda ve coğrafyada canlarını dişlerine takarak, bazen de kelle koltukta gezerek haber peşinde dolaşan yürekli ve bilgili insanlardır. Cesaret ve gazetecilik, yan yana çok yakışan iki kavramdır.

Gazeteci olmak için cesaret tek başına yeterli değildir. Gazeteciler, aynı zamanda bilgili insanlardır; çünkü elde ettikleri haberi nasıl yazacaklarını veya nasıl aktaracaklarını, kısacası dilin kurallarını iyi bilirler. Haber aktaran bir gazeteci, kitabın ortasından konuşarak söze başlamaz. Giriş, gelişme ve sonuç planlarına uyarak konuya nereden başlayacağını, nasıl devam edeceğini ve haberi nasıl sonlandıracağını iyi bilir. Cesaret ve bilgili olmanın yanında, gazeteciler ilkeli ve dürüst insanlardır. İnsanları yanlış yönlendirmenin bireye ve topluma ağır faturalar çıkaracağını bilerek, sadece doğruların peşinden giderler. Doğruluk, onların şiarıdır.

Toplumumuzun en temel ihtiyaçlarından biri olan haber alma uğruna vazifelerinin başında alın teri döken gazeteci kardeşlerimin 21 Ekim Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine ve bütün hemşehrilerime hürmetlerimi sunuyorum."



Kaynak : PHA