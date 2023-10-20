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"Müslüman olsun-olmasın bütün insanlık incinmiştir"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, basın açıklamasının yapıldığı bu yerden ve ilerde bugünü hatırlayarak Mescid-i Aksa’ya yapılacak yolculuğun taşlarını şu anda döşediklerini ifade ettiği konuşmasında, “Müslüman olsun olmasın, yeryüzündeki bütün insanları inciten Gazze’deki saldırıyı tel’in ediyoruz. Türkiye olarak, Adıyaman olarak bu davanın takipçileriyiz, omuz verenleriyiz, Adıyaman olarak Fahri Yaldız kardeşimizi bu uğurda şehit verdik ama biliyoruz ki, yüzyıl önce Çanakkale’de de Filistinli şehitlerimiz vardı. Ne kadar sınır ne kadar dikenli tel ne kadar mayın koyarlarsa koysunlar, Filistin’le aramızda gönülden gönüle akan bir birlikteliğimiz var. İnşallah kıyamete kadar da bu devam edecek." dedi.

"Osmanlı torunları dünyaya yeni bir medeniyetin tohumlarını atıyor"

Parlamentodaki, Baptist Hastanesi’ndeki masumlara yönelik saldırı hakkında düzenlenen gizli oturuma ilişkin bilgi veren Milletvekili Alkayış, “Bu saldırıdan hemen sonra, Dışişleri Bakanımız meclisimize gelip, kapalı oturumda Türkiye’nin dünü, bugünü ve bu meselede izleyeceği istikameti parlamentoyla paylaştı. Daha sonra bu saldırı gerçekleşti. TBMM’de grubu bulunan bütün siyasi partiler ve grubu bulunmayan partiler de dahil, tamamı yasama görevine ara verdi ve ortak bir basın açıklaması yaptılar. Türkiye’deki siyasi partiler olarak farklı düşünebilir, farklı bakabiliriz ama Filistin, Kudüs, Gazze hepimizin ortak değeridir. Türkiye, hükümetiyle, parlamentosuyla, basın yayınıyla, sendikalarıyla yek vücut şu anda bunun örneğini göstermektedir. Osmanlının torunları, dünyaya yeni bir medeniyetin, yeni bir bakış açısının inşallah tohumlarını atıyor." ifadelerini kullandı.

"Ayasofya’nın Bağımsızlığını gibi Mecid-i Aksa’nın özgürlüğünü de göreceğiz"

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, hastane saldırısının faillerinin bu eylemlerinin yanlarına kar kalacağını zannettiklerini ifade ettiği konuşmasında, “Onlar zannediyorlar ki, kimi kayıtlara göre 500 kimi kayıtlara göre bin kardeşimizi, çocukları, kadınları, yaşlıları, hastaları, masum insanları öldürdüler ve yanlarına kar kalacak. Basının önünde söylüyoruz, bunun arkasında kim varsa, bunu kim planlamışsa, uluslararası mahkemelerde tek tek hesabı sorulacaktır. Artık eskisi gibi değil, eski dünya yok. Dünya yeniden şekilleniyor ve dünya bu emperyalist ağalara sizin desteğinizle, sizin kararlılığınızla adalet içerisinde bir cevap verecek. Bu kardeşlerimizin, bu şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine, Ayasofya’nın bağımsızlığını gördüğümüz gibi Mescid-i Aksa’nın da özgür olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu Müslüman kardeşlerimiz özgür olana kadar durmak, vazgeçmek, pes etmek orta doğudaki kardeşlerimize yasaktır. Kudüs’ümüzün özgür ve başkent olduğu bağımsız Filistin’imizin kurulacağı günü görmek inşallah bu camiamıza nasip olsun.” dedi.



Kaynak : PHA