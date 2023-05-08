AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Alkayış, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Adıyaman’da sandıkları patlatacaklarını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayları Resul Kurt, Hüseyin Özhan, İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Ziya Başaran, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Sandık Başkanları Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Sandık Başkanları ve Müşahitleri Eğitim Toplantısında katıldılar.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ile Milletvekilliği seçimlerinde Adıyaman’da büyük bir zafer beklediklerini anlatan AK Parti Adıyaman Milletvekili Adayı Alkayış,"Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir milat, yeni bir başlangıçtır. 14 Mayıs 2023'te Türkiye yeni bir yüzyıla girecek, yeni bir dönemin kapılarını açacak. Türkiye yeni bir defterin ilk sayfasını açacak. 'Türkiye'nin Yüzyılı' olarak tanımladığımız, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin Yüzyıl'ını kurma vaktidir. Ülkemizin hem bugünlerini hem de yarınlarını ilgilendiren çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Adıyaman’a karşı her zaman ayrı bir ilgisi, sevgisi ve desteği olan Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha seçerek, 14 Mayıs gecesi büyük bir zafer daha kazanacağız. Gönlü, yüreği ve sevdası Sayın Cumhurbaşkanımızdan yana olan çok kıymetli hemşehrilerimizin diğer seçimlerde olduğu gibi gönülden katkılarıyla bu önemli seçim sürecini de hep birlikte el ele vererek başarıyla sonuçlandıracağız. AK Partiye her dönem desteğini eksik etmeyen hemşehrilerimizin bu samimi desteği bizleri mutlu etmektedir. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları değerli hemşehrilerimiz yakından görüyor, biliyor ve farkındadır. Böylesine kritik bir süreçte Türkiye’nin bugünlerini ve yarınlarını düşünerek Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında daha fazla kenetlenmeli, onun güçlü liderliğiyle birlikte geleceğe daha umutla ve güvenle bakmalıyız.. Bizler yerelde Sayın Cumhurbaşkanımızın hem elini güçlendirmek hem de bölgemize daha fazla yatırım gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, doğru zamanda doğru adam diyoruz ve doğrusu Recep Tayyip Erdoğan diyoruz.. Depremlerin izlerini silmek ,yaraları sarmak için 5 milletvekili adayımızla beraber günlerdir büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Geldiğimiz siyasi gelenek bunu gerektiriyor. Bizim siyasi ahlakımızda yalan, istismar, ve çamur atma siyaseti yok. Bu süreçte teşkilatlarımız, belediye başkanımız, mevcut milletvekillerimizle beraber tam bir dayanışma içerisindeyiz. 14 Mayıs'ta çok az bir süre kaldI. AK Parti olarak gördüğümüz manzara halkımızın teveccühünün artarak devam ettiğidir. 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak şekilde rekor bir sonuç bekliyoruz. Halkımızın teveccühü gayreti ve Allah'ın da takdiriyle 5-0 yapmak en büyük hedefimiz seçim sonuçları da halkımızın ilgisi de bunu gösteriyor şimdiden hayırlı uğurlu olmasın temenni ediyorum"dedi.

Kaynak : PHA