AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.

Görüşme Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Önümüzdeki seçimlerle ilgili, karşılıklı görüş alıverişinde bulunduk. Çok verimli bir görüşme oldu. İnşallah birlikte bu seçimlerde yol yürüyelim. Fatih Bey kendi partisiyle değerlendirmelerini yapıp görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklar. Ev sahipliği için teşekkür ediyorum" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, "Yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmeler yapıp istişare edeceğiz" dedi.

https://twitter.com/rprefahpartisi/status/1634234725555490816